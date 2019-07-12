Протокол про вступ Північної Македонії до НАТО ратифікували ще дві країни. Відповідні рішення ухвалили парламенти Туреччини та Чехії, тобто тепер "зелене світло" дали 20 із 29 держав-членів Альянсу.

Як зазначили в чеському уряді, приєднання Північної Македонії до НАТО зміцнить стабільність та безпеку на Балканах.

Процес ратифікації триватиме до грудня, коли на саміті НАТО в Лондоні країна вже може стати повноправним членом блоку.

Нагадаємо, членство Македонії в НАТО роками блокувала Греція, однак після того, як офіційний Скоп'є погодився змінити назву країни на "Північну Македонію", Афіни відмовилися від своїх претензій.