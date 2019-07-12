Туреччина та Чехія підтримали вступ Північної Македонії до НАТО [ Редактировать ]
Протокол про вступ Північної Македонії до НАТО ратифікували ще дві країни. Відповідні рішення ухвалили парламенти Туреччини та Чехії, тобто тепер "зелене світло" дали 20 із 29 держав-членів Альянсу.
Як зазначили в чеському уряді, приєднання Північної Македонії до НАТО зміцнить стабільність та безпеку на Балканах.
Процес ратифікації триватиме до грудня, коли на саміті НАТО в Лондоні країна вже може стати повноправним членом блоку.
Нагадаємо, членство Македонії в НАТО роками блокувала Греція, однак після того, як офіційний Скоп'є погодився змінити назву країни на "Північну Македонію", Афіни відмовилися від своїх претензій.
по теме
"Аграрна партія України" вимагає від Касаційного суду провести пережеребкування партій: які результати?
У кожної з них свій порядковий номер. Окрім назви політсили, ця цифра - вагомий орієнтир у бюлетені. Відповідно до законодавства, отримують її через процедуру жеребкування. Однак є й винятки з цьогорічних правил для виборів
Заcідання Верховної Ради: які законопроекти обговорювали депутати?
"Стоп-матюк". У Верховній Раді вирішили законодавчо боротися з лихослів'ям і тими, хто ним послуговується. Кого і як каратимуть?
Всеукраїнський страйк: представники газорозподільних мереж вимагають переглянути тариф на розподіл природнього газу
Сотні працівників зібралися під стінами національної комісії з регулювання комунальних послуг - вимагали переглянути тариф на розподіл природнього газу. Чи почули мітингарів?
"Колективне самогубство": президент Чехії Мілош Земан відмовився підписувати урядове подання
Такий демарш змусив соціал-демократів говорити про можливість виходу із коаліції
Національна спілка журналістів вимагає захистити свободу слова в Україні
Від початку цього року спілка нарахувала 36 нападів на співробітників ЗМІ