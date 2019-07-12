Робот-скелелаз NASA підкорив гору в Долині смерті в Каліфорнії.

Останню версію розробників під назвою LEMUR закинули в екстремальні умови кілька тижнів тому. Спершу робот обрав свій власний маршрут. А потім успішно видерся на гору, завдяки кінцівкам-шипам. При цьому апарат ще й примудрився виявити скам'янілі рештки доісторичних водоростей, яким близько 500 мільйонів років.

Наразі у NASA, на основі LEMURа збираються створити робота для вивчення поверхні Марса та інших планет.