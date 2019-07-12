"Оппозиционная платформа - За жизнь" остановит рейдерские захваты земель. Об этом во время встречи с аграриями Харьковщины заявил основатель"Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

Сегодня от рейдерских атак страдают более 70% фермерских хозяйств по всей Украине. Харьковские аграрии подтверждают: с нападениями рейдеров они борются на протяжении последних трех лет.

"Началось все в 2017-м, когда упростили процедуру переоформления корпоративных прав, тогда пострадало много сельхозпредприятий. Одно из наших предприятий в Первомайском районе уже второй раз захватывают рейдеры, и мы ничего не можем сделать", - рассказывает основательница сельхозпредприятия Зоряна Обора.

Юрий Бойко хорошо знаком с проблемами аграриев, ведь они приобрели массовый характер по всей стране. Рейдеры забирают у аграриев и землю, и зерно - убытки уже превысили 3 млн гривен.

"То, что в прошлом году было зафиксировано более 500 рейдерских захватов, свидетельствует об одном: эту коррупционную схему "крышует" Минюст при поддержке властей. Я неоднократно обращался с депутатскими запросами в правоохранительные органы и могу заверить, что после смены власти все виновные будут привлечены к уголовной ответственности", - сказал Юрий Бойко.

Для того чтобы быть уверенными в завтрашнем дне, аграрии должны знать, что смогут не только собрать урожай, но и продать его, расплатиться с людьми и инвестировать в развитие своих предприятий, убежден Юрий Бойко.

"Сегодня фермеры вынуждены самостоятельно бороться с рейдерами, создавая охранные службы и отряды самообороны. Это ненормальная ситуация. Задача власти - защитить тех, кто дает людям работу, обеспечивает нас продовольствием, наполняет бюджет страны. Мы на законодательном уровне защитим аграриев как главных экспортеров и создадим им условия для нормальной работы. Если не остановить рейдеров уже сегодня, то завтра никто не захочет ни земли, ни того аграрного бизнеса", - подчеркнул оппозиционный политик.

Кроме защиты от рейдеров, аграриям необходимо вернуть льготы, удешевить кредиты, гарантировать право собственности на землю, прозрачность при ее оформлены, увеличить квоты на экспорт продукции отечественных производителей, - все эти вопросы "Оппозиционной платформы - За жизнь" начнет решать уже в новом парламенте, заверил Юрий Бойко.

"Особого подхода требует открытие рынка земли. Сегодня общество не готово к такому шагу. Сначала надо разработать законодательную базу и механизм защиты тех, кто работает на земле, создает рабочие места и таким образом не дает селу прийти в упадок, а также на референдуме спросить у людей, как они относятся к этому вопросу", - сказал Юрий Бойко.