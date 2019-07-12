Поддержка отечественного производителя должна быть ключевым приоритетом в работе правительства и парламента. Об этом основатель "Оппозицийной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил во время посещения предприятия "Укрспецвагон" в поселке Панютино Лозовского района Харьковской области.

Мощности завода позволяют производить 6 видов вагонов. Из цехов может выходить по 12 вагонов ежедневно. Однако сейчас здесь только проводят ремонт существующего железнодорожного состава. Из-за нехватки финансирования, отсутствия госзаказов и потери торговых партнеров производство на предприятии заморожено. На заводе работают только в одну смену, зарплаты мизерные.

Юрий Бойко подчеркнул, что таким предприятиям нужно предоставлять государственные заказы, ведь в Украине катастрофически не хватает вагонов.

"Железная дорога сегодня имеет очень много проблем, и главная из них – это снижение грузопотоков, что влечет за собой снижение доходности. Складывается удивительная ситуация, когда фермеры стоят в очереди за зерновозами, потому что нечем вывозить урожай. То же касается угля, продукции химической промышленности и т.д. То есть кто-то не может вывезти продукцию, а вам не дают строить вагоны. Не использовать мощности вашего предприятия в таких условиях – это просто преступление", – сказал он.

По его словам, должна быть государственная программа, которая предполагает выделение кредитов железной дороге, чтобы она заказала столько вагонов, сколько необходимо.

"Дали кредит железной дороге, она заказала у вас вагоны. Вы провели необходимые закупки, произвели продукцию, за вами потянулись все смежники, которые делают запчасти. И этот процесс надо возрождать. Не бегать по миру за кредитами, а заниматься реальным сектором экономики. Что мы, собственно, и будем делать, потому что другого пути нет. Уходящее правительство этого просто не понимало. Им нравилось ходить с протянутой рукой, мол, возьмём кредиты и как-то протянем. Но вот пришло время по ним платить – 12 млрд долларов Украина должна будет отдать кредиторам уже в этом и следующем году. Это очень большая сумма", – отметил основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Юрий Бойко также представил коллективу предприятия кандидата по 179-му округу Сергея Степанова. "Если вы его поддержите, он будет отстаивать ваши интересы, в том числе и вашего предприятия, сражаться за вас. И у вас будет свой представитель в Киеве", – сказал Юрий Бойко.

Побывал Юрий Бойко и на Лозовском кузнечно-механическом заводе (ЛКМЗ) – это крупнейшее кузнечно-штамповочное предприятие Украины и СНГ.