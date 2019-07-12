В ефірі телеканалу "Інтер" в ток-шоу "Подробиці вибору" експерти та політики "Опозиційної платформи - За життя" обговорили питання прямих переговорів з Росією та Нормандського формату.

Що можуть дати Україні прямі переговори з Росією? Чи варто нашій державі виходити на такий двосторонній формат без участі західних держав?

Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя": Достичь любой договоренности можно будет при подписании конечных актов межгосударственных именно с Путиным, а с для достижения мира надо будет подписывать мирный договор именно с лидерами так называемых "ЛНР" и "ДНР". Виктор Медведчук, Вадим Рабинович и Юрий Бойко продемонстрировали, что прямые контакты и прямой диалог возможен, более того необходим и результативен. Путин отменил санкции и у нас есть уже транзит. Любой конфликт заканчивается договоренностями о мире и нужно, чтобы он закончился как можно раньше.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя": Самый главный месседж - возможность самих переговоров и лидер "Опозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, Виктор Медведчук и Вадим Рабинович четко это продемонстрировали. Единственный выход из создавшейся - прямые переговоры. Нормандский формат - формат, который помогает сторонам договориться. Но в любом случае договариваться нам. Надо брать на себя ответственность, наши лидеры показывают эту ответственность и показывают конкретный результат. Мы должны говорить, мы обязаны говорить и конкретные результаты - цена на газ. После визита Юрий Бойко четко заявил, что уже в августе страна будет готова подписать с нами договор с 25% скидкой на газ.

Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя": Нам угрожают уголовным преследованием. Это и есть настоящая оппозиция, которая не побоялась открыто поехать в Москву. Мы предложили свою "формулу мира".

Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя": Хорошо, что Зеленский начал разговаривать и мы все прекрасно понимаем, что от слов пора переходить к действиям. Бояться, прятаться, переживать за свои рейтинги, либо делать такие звонки исключительно в преддверии выборов для рейтинга - надеемся, что это не так, что будет положено начало к смелой политике восстановления мира в Украине. Я вернулась только сегодня с Донецкой области. На протяжении последнего месяца мы проехали по всей линии фронта и были почти в кадом населенном пункте и общались с людьми. Люди устали от обещаний и политического популизма. Юрий Бойко и Виктор Медведчук не словами, а конкретными действиями показали, что нет ничего страшного если ты поедешь в Россию и сядешь за стол переговоров. Будут результаты. И все ждут главного, чтобы в результате переговоров остановились боевые действия.

Чому більшість політиків та офіційних осіб виступають категорично проти прямих переговорів між Україною та Росією?

Олександра Решмеділова, політичний експерт: Декілька соціологічних центрів проводили свої дослідження, які демонструють, що Юрій Бойко лідирує в опитуванні як ймовірний прем'єр міністр. Його діяльність сприймається позитивно, це якщо ми дивимося на те, як сприймають люди. Чи є несприйняттся серед політиків - це звичайна конкурентна боротьба. В "Опозиційній платформі - За життя" це вже треті перемовини. Відносини з Росією відбудовувати потрібно. Більшість українців готові до діалогу, інша частина ймовірність таку сприймає.

Наразі триває підготовка до першої зустрічі в Нормандському форматі після зміни влади. Чи вірите ви, що цей формат також може бути корисним?

Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя": Мы открыто говорим, что Россия поддерживает ту сторону, США поддерживают эту сторону. Как говорил Зеленский, есть одна правда, есть другая правда, компромисс будет по середине. Все, что он говорил в Париже и Берлине я видел у Порошенко. Уже на пятый день он обязан был переговорить с Путиным и это мы ему рекомендовали, потом требовали.

Валентин Землянський, експерт з питань енергетики: Альтернативы переговорам нет. Украинской власти нужно избавляться от инфантилизма. У Украины есть проблема с Россией. Вам предлагают прямые переговоры. Зачем вам Макрон или Меркель?