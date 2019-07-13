Правильное питание: что есть на ужин [ Редактировать ]
С недавних пор правильное питание набирает огромную популярности среди тех, кто следит за своим здоровьем, а также за фигурой в частности. Обычно у новичков, которые хотят научиться правильно есть, появляется ряд важных вопросов, на которым им самим очень сложно дать верный ответ.
Каждый человек рано или поздно приходит к вопросу: "Что есть на ужин?". Это связано с тем, что именно вечером все лишнее, что мы съедим, приведет к лишнему весу.
Ужин при правильном питании обязательно должен быть, но только легкий и не сильно калорийный.
Ужинать лучше за 3-4 часа до сна. За это время вы слегка проголодаетесь, а это значит, что вы будете себя чувствовать хорошо, улучшится сон, а ваш желудок также отдохнет во время сна. Поэтому легкий ужин - лучшее, что может быть при правильном питании.
Поскольку именно во время сна наш организм занимается восстановлением, то лучше дать организму полезные вещества. Желательно, чтобы это были белки и зелень. Перечень полезных белков: рыба, мясо курицы, морепродукты, творог и яйца (не более чем один желток, а еще лучше два белка).
К перечню зелени можно добавить все зеленые овощи, например, капусту, ломтик авокадо, брокколи, огурцы. Сделайте из этих продуктов небольшую порцию салата, но лучше не солите, так как соль задерживает воду и с утра у вас появиться отечность.
Если вы худеете, то на тарелке еды должно быть на четверть порции меньше. Только так вы сможете создать дефицит калорий, и организм начнет терять лишние килограммы.
Нежелательно есть на ужин фрукты, в течение дня их можно съедать не более трехсот граммов и то только до 16.00 часов. Фрукты сладкие, и если вы будете кушать их на ночь, то только прибавите в весе.
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