Правильное питание: меню на неделю [ Редактировать ]
Правильное питание поможет сбросить лишние килограммы и поддерживать свое тело в форме. Вот приблизительное меню, благодаря которому вы сможете избавится от ненавистных килограмов и сантиметров.
Первый день
Завтрак: овсянка на воде c орехами, яблоками и грушами (по желанию можешь добавить любые другие фрукты).
Второй завтрак: йогурт.
Обед: рыбный суп.
Полдник: фрукты.
Ужин: запеченное куриное филе, салат из овощей, немного бурого риса.
Второй день
Завтрак: омлет с сыром и зеленью.
Второй завтрак: молочный коктейль с бананом.
Обед: говядина с гречкой.
Полдник: творог с фруктами.
Ужин: тушенная рыба с салатом (можно немного гарнира: перловка, пшенная каша).
Третий день
Завтрак: горячие бутерброды с сыром, помидорами и салатом (сделаны на черном хлебе) - 2 шт.
Второй завтрак: салат из помидоров и Феты.
Обед: паста с мясом и овощами (с оливковым маслом. Сорт мяса выбирай по вкусу. Главное, оно должно быть постным).
Полдник: фрукты.
Ужин: курица со спаржей (обжарить курицу со спаржей).
Четвертый день
Завтрак: оладьи из серой муки с фруктами - 3 шт.
Второй завтрак: кефир.
Обед: рис с курицей и овощами (курицу и овощи тушить в сковороде).
Полдник: фрукты с творогом.
Ужин: омлет с сыром и грибами.
Пятый день
Завтрак: рис с изюмом.
Второй завтрак: сэндвич с сыром, салатом и помидором (на черном или сером хлебе).
Обед: запеченный картофель
Полдник: йогурт и фрукты.
Ужин: кролик в сметане, салат из овощей, заправленных оливковым маслом.
Раньше сообщалось о том, как перейти на здоровое питание, а также как составить правильный рацион при минимальном доходе.
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