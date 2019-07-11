Правильное питание поможет сбросить лишние килограммы и поддерживать свое тело в форме. Вот приблизительное меню, благодаря которому вы сможете избавится от ненавистных килограмов и сантиметров.

Первый день

Завтрак: овсянка на воде c орехами, яблоками и грушами (по желанию можешь добавить любые другие фрукты).

Второй завтрак: йогурт.

Обед: рыбный суп.

Полдник: фрукты.

Ужин: запеченное куриное филе, салат из овощей, немного бурого риса.

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Второй день

Завтрак: омлет с сыром и зеленью.

Второй завтрак: молочный коктейль с бананом.

Обед: говядина с гречкой.

Полдник: творог с фруктами.

Ужин: тушенная рыба с салатом (можно немного гарнира: перловка, пшенная каша).

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Третий день

Завтрак: горячие бутерброды с сыром, помидорами и салатом (сделаны на черном хлебе) - 2 шт.

Второй завтрак: салат из помидоров и Феты.

Обед: паста с мясом и овощами (с оливковым маслом. Сорт мяса выбирай по вкусу. Главное, оно должно быть постным).

Полдник: фрукты.

Ужин: курица со спаржей (обжарить курицу со спаржей).

Четвертый день

Завтрак: оладьи из серой муки с фруктами - 3 шт.

Второй завтрак: кефир.

Обед: рис с курицей и овощами (курицу и овощи тушить в сковороде).

Полдник: фрукты с творогом.

Ужин: омлет с сыром и грибами.

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Пятый день

Завтрак: рис с изюмом.

Второй завтрак: сэндвич с сыром, салатом и помидором (на черном или сером хлебе).

Обед: запеченный картофель

Полдник: йогурт и фрукты.

Ужин: кролик в сметане, салат из овощей, заправленных оливковым маслом.

Раньше сообщалось о том, как перейти на здоровое питание, а также как составить правильный рацион при минимальном доходе.