Чем опасна соль для здоровья Фото: Pixabay

Группа американских исследователей выяснила, что чрезмерное употребление соли - опасно для здоровья. Злоупотребление хлоридом натрия приводит к уменьшению мозгового кровотока и когнитивным нарушениям. Об этом пишет "Сегодня".

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Отмечается, что большая часть населения планеты ежедневно употребляет на 80-140 процентов хлорида натрия больше. Соль попадает в организм человека главным образом вместе с хлебом, сухими завтраками и готовыми к употреблению блюдами.

Отмечается, что уменьшение потребления соли до пяти граммов в сутки каждым человеком может предотвращать примерно 2,5 миллиона смертей ежегодно.

Высокосолевая диета увеличивала количество клеток Т-хелперов 17 в кишечнике и производство ими молекул интерлейкина-17. Также рост содержания интерлейкина-17 в кровотоке обуславливал негативное влияние данной диеты на мозговое кровообращение.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежедневно употреблять не более пяти граммов соли.

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