Обстрел здания телеканала "112 Украина" можно расценивать как объявление войны свободе слова. Такое мнение в эфире "112 Украина" выразил политический эксперт Владимир Кацман.

"Любой нормальный человек и гражданин Украины может расценивать его (обстрел, - ред.) в единственный способ - это объявление войны свободе слова, это объявление войны журналистам, это объявление войны всем тем людям нормальным, которые хотят жить в европейской демократической Украине. Вот так его можно расценивать", - считает Кацман.

По его словам, инциденту предшествовала длинная цепочка событий.

"Разве нападки на NewsOne - это не покушение на свободу слова, а что, разве смерть журналиста Комарова из Черкасс, расследователя, которого два месяца назад избили, а потом он умер от побоев... А смерть Шеремета - это не покушение? А смерть Бузины?.. Вся цепочка, о которой я вам рассказал, не расследована правоохранительными органами", - добавил Кацман.

Политический эксперт считает, что и власти и правоохранители немедленно должны расследовать происшествие.

Напомним, сегодня около 4:00 неизвестные из гранатомета обстреляли здание телеканала "112 Украина". На место происшествия приехали правоохранители, которые нашли недалеко от здания тубус. В результате взрыва пострадавших нет. В полиции открыли уголовное дело по статье "Террористический акт".

Отметим, накануне сотрудники "112 Украина" выступили с открытым обращением в СБУ, прокуратуру и дипломатические учреждения с просьбой защитить коллектив от произвола радикалов, которые путем запугивания и угроз пытаются повлиять на редакционную политику телеканала, заставить отказаться от мировых стандартов вещания в угоду неким политическим интересам.

Телеканал "112 Украина" требует от президента, правительства, а особенно от силовых структур осудить применение силы и угрозы в отношении журналистов; осудить террористический акт в отношении "112 Украина" и самое главное - гарантировать безопасность сотрудников "112 Украина" и 112.ua.