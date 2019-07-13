У Львові пройшли змагання для любителів швидкості. Водії із різних куточків України взяли участь в автослаломі. За першість змагалися як на спеціально переобладнаних машинах, так і на звичних автівках.

Які корективи у змагання внесла погода та чи подолали учасники дистанцію?

Одним із перших у змаганнях стартує водій із Хмельницького.

Головне завдання - не збити фішки та чимшвидше дістатися фінішу. Хоч цьогоріч траса найлегша за всі 11 років змагань, водіям долати її непросто.

"Якщо дивитися по фігурі - не складно, люба людина може її прийняти, але дужне слизько. Перший раз за 5 років на такому покритті катаюся. Трішки машина не для того призначена, це звичайний автомобіль - в магазин їздити, в село", - говорить Вадим Рабієвський, водій із Хмельницького.

Спеціально під змагання свою машину переобладнав дворазовий чемпіон України - львів'янин Іван Ракус. Тепер каже - брати участь може і в Чемпіонаті світу. Дистанцію без порушень долає одним із перших - 1 хвилина і 10 секунд.

"Зазвичай, на нього встановлювали 1,6 двигун, нам довелося поставити двигун в 2 рази сильніший, зараз є близько 220 кінських сил. Цей автомобіль дозволяє конкурувати навіть з повнопривідним автомобілем. Тобто, з турбо-повнопривідними автомобілями", - розповідає Іван Ракус, учасник змагань.

Цьогоріч автослалом проходить уже вчетверте. У Львові - ювілейний, 70-й етап.

"Ралли можно сесть и проехать медленно, но проехать, автослалом - если ты не раллист, но ты не умеешь рулить задней осью, ты не проедешь даже медленно. То есть, тут нужны навыки, тренировки - это спорт, переходящий в искусство", - говорить Павло Гергеліжіу, президент Федерації автослалому України.

Зазвичай, довжина траси в автослаломі - від 200 до 500 метрів. За першість змагаються водії двох класів авто - передньопривідних та задньопривідних.

"Автослалом - найдемократичніший один із видів автоспорту. Ми допускаємо технічно справні авто. Ну і єдине, що, звичайно, траса цього разу така, що потребує від учасників водійської майстерності", - зазначила Марина Временова, організатор, керівник громадської організації "Драйв сіті".

Переможці змагань отримають кубки та грамоти. Наступний етап автослалому організатори планують провести за місяць у Коломиї на Івано-Франківщині.