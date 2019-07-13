Близько трьох тисяч людей в Ірпені, під Києвом, постраждали від махінацій тамтешнього забудовника. Ошукані інвестори вийшли перекривати трасу.

Чим усе закінчилося - дивіться в матеріалі.

"Вот мой дом. Пожалуйста, заходите на огонек" - та замість оселі тут лише фундамент.

Три роки тому Олег Нікіфоров придбав однокімнатну квартиру ось тут, під Києвом, у середмісті Ірпеня. 37 квадратних метрів - чверть мільйона гривень. Гроші віддав, а житла так і не отримав:

"Вот в этом доме должна быть моя квартира, он должен быть сдан в 2017 году четвертый квартал".

Ще у 2016 році люди вкладали власні гроші в будівництво. Забудовник обіцяв ключі від готових осель і святковий шашлик у дворі за півтора року. А натомість - тут стоять недобудовані "коробки" й котловани з фундаментом, які вже давно поросли бур'яном.

"Тысяча квартир, здесь триста с лихвой, там триста с лихвой, здесь, вот этот вообще должен в 2016 году люди должны были шашлыки жарить", - розповідає Олег Нікіфоров, інвестор.

Сім багатоповерхівок. Понад тисяча квартир. Мікрорайон під назвою "Благодатний" став пекельним колом для трьох тисяч осіб, яких ошукав забудовник.

"Є місцеві органи влади, котрі взагалі нічого не роблять, для того, щоб вирішити нашу проблему реально. Вони її тільки заговорюють і водять нас кругами".

Сусіди по нещастю зібралися на черговий пікет. Люди певні - за махінаціями із забудовою стоять колишні представники місцевої влади. Називають прізвище колишнього секретаря Ірпінської міської ради, який нині мешкає в Іспанії.

"Нас годують не зрозуміло якими обіцянками. Ми створюємо громадську організацію, все підписали, все будемо робити. Карплюк - він же забудовник, він же забудовник міста Ірпеня! Він не може нам допомогти добудувати будинки? І він "париться і йде у Верховну Раду?! До якої Верховної Ради він іде?! На наших сльозах, на наших грошах?! Мені нема де жити!"

Ошукані інвестори вже зібралися перекривати трасу. Та на перемовини з ними прибув новопризначений голова Київської облдержадміністрації. Запевняє - позитивні зрушення будуть, щоправда, не одразу.

"Ви зрозумійте, що зараз наскоком щось зробити і пообіцяти я не можу і це не по-нашому, бо ми не такі люди. Однозначно, якщо люди заплатили - вони повинні отримати житло", - наголосив Михайло Бно-Айріян, голова Київської ОДА.

"Найголовніше - оголосити заочно підозру, щоб чоловік десь в Іспанії не почував себе в комфорті, в Іспанії оголосити його в міжнародний розшук", - зазначив Андрій Небитов, начальник ГУНП у Київській області.

Зрештою, перекривати дорогу пікетувальники не стали. Посадовцям повірили. Та люди обіцяють - оселяться в кабінетах чиновників, якщо ті зволікатимуть або ж надалі розводитимуть балачки.