В Аравийском море недалеко от пакистанского города Гвадар исчез остров Залзала, передает "Корреспондент".

"Национальный институт океанографии Пакистана (NIO) заявил об исчезновении острова, после того как NASA предоставила фотографии со спутника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что остров сформировался в 2013 году в результате извержения вулкана, вызванного землетрясением силой 7,7 баллов. Его длина составляла 90 метров, ширина - 40, а высота - 20.

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