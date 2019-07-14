У пакистанского побережья ушел под воду остров [ Редактировать ]
В Аравийском море недалеко от пакистанского города Гвадар исчез остров Залзала, передает "Корреспондент".
"Национальный институт океанографии Пакистана (NIO) заявил об исчезновении острова, после того как NASA предоставила фотографии со спутника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что остров сформировался в 2013 году в результате извержения вулкана, вызванного землетрясением силой 7,7 баллов. Его длина составляла 90 метров, ширина - 40, а высота - 20.
Ранее сообщалось, что дикие обезьяны внезапно напали на мужчину.
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