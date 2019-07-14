11 июля в Изюме на Юбилейном въезде неизвестные вырезали два участка действующего напорного чугунного канализационного коллектора диаметром 300 мм по 800 метров каждый. Произошло это на территории тепловозоремонтного завода.

Чтобы канализационные стоки не попали в сети водоотведения, пришлось временно прекратить водоснабжение нескольких десятков домов. Без централизованной подачи воды осталось 40 многоэтажных домов и 513 абонентов в частном секторе, что в общей сложности составило 3258 человек.

"Без воды остались более 3 тыс. жителей микрорайона. Благодаря активным действиям мэра города Валерия Марченко и руководителя водоканала Михаила Зубко был оперативно организован подвоз питьевой воды. На 13 июля ситуация нормализуется, прокладывается новый трубопровод. К слову, "копателей" нашли, они обещают вернуть украденное на место", - рассказал кандидат-мажоритарщик по 177 избирательному округу Сергей Радьков, который принимал активное участие в решении проблемы, пишет zagittya.com.ua.

Нельзя сбрасывать со счетов и ответственность владельцев завода, считает кандидат в народные депутаты, поскольку, по неофициальной информации, он теперь находится в частных руках.

"Для малых городов это стало настоящей проблемой. Предприятия скупаются и по документам вроде всё честно, но новых собственников зачастую не волнует, ни то, какие трубы проходят у них под территорией, ни соблюдение техники безопасности, ни охрана предприятий. Мэрия города неоднократно обращалась в область, чтобы этот завод передали на баланс города. Но в области отвечают, что у них нет конкретных предложений по инвестициям в завод, в то время как у города есть реальные предложения от инвесторов. По слухам, завод уже продан, а потому, что происходит за его заборами, общественность знать не может. Всё это и приводит к различным ЧП, которые вынуждены решать городские власти — тратить средства на ликвидацию их последствий и замену труб. И только благодаря оперативным мероприятиям мэрии и водоканала удалось избежать экологической катастрофы в городе", - отметил Сергей Радьков.