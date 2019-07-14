Наш долг перед ветеранами – вернуть мир и обеспечить им защищенную старость - Королевская [ Редактировать ]
Об этом во время встречи с ветеранами и представителями ветеранских организаций Славянска, Славянского района и других городов Донецкой области заявила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталия Королевская.
Во встрече также принял участие народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич.
"На протяжении пяти лет власть издевалась над ветеранами и нашим героическим прошлым – переписывали историю, отменяли праздники и назначали новых героев. Но самое страшное - они лишили ветеранов заслуженных социальных гарантий. Вместе с коллегами мы обратились в Конституционный суд и одержали победу – суд восстановил все льготы ветеранам Великой Отечественной войны. И мы сделаем все, чтобы после выборов и полной перезагрузки власти эти решения были выполнены, а социальная справедливость в отношении ветеранов – восстановлена", – отметила Наталия Королевская.
Народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" также рассказали, что зарегистрировали в Верховной Раде пакет законопроектов по увеличению выплат и восстановлению всех социальных льгот — и после парламентских выборов будут добиваться их принятия.
Со своей стороны, лидеры ветеранских организаций, ветераны, дети войны Славянска и Славянского района поблагодарили команду "Оппозиционной платформы - За жизнь" за постоянную заботу и защиту их интересов, а также выразили поддержку кандидату в народные депутаты от партии по округу 47 Юрию Солоду.
"Я благодарен ветеранам Славянска, Донетчины и всей нашей страны за их стойкость, мужество, поддержку и сотрудничество. Мы всегда уважали ветеранов Великой Отечественной и всячески помогали пожилым людям. Подвиг героев войны – пример для нас, и мы обязательно вернем мир на Донбасс, защитим правдивую историю и вернем должное уважение нашим героям-победителям", – подчеркнул Нестор Шуфрич.
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