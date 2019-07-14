Чому зникло світло у Нью-Йорку? Навіщо роздяглися німецькі велосипедисти? І звідки взялися дивовижні малюнки на пляжах Хорватії? Про це та інше - в нашому огляді.

До 82 зросла кількість загиблих внаслідок аварії човна з мігрантами поблизу узбережжя Тунісу. Після тижня пошуку знайшли тіла решти нелегалів. Нагадаю, човен затонув третього липня. Коли це сталося, неподалік перебували місцеві рибалки, вони поспішили на допомогу. Однак вдалося врятувати лише чотирьох осіб. Один з них - пізніше помер у лікарні.

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Щонайменше 43 людини загинуло внаслідок масштабних повеней у Непалі. Зо два десятки травмовані. Іще стільки ж зникли безвісти. Зливи не вщухають у регіоні вже четвертий день. Подекуди стихія призвела до числених зсувів ґрунту. Затоплено сільськогосподарські угіддя. Пострадали близько трьох десятків районів це майже 10 тисяч домогосподарств. За прогнозами синоптиків, у деяких районах зливи не вщухатимуть щонайменше три дні.

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В Нью-Йорку повністю відновили електропостачання. Напередодні, внаслідок масштабного відключення, без електрики залишилися понад 70 тисяч людей. Через збій було порушено роботу нью-йоркської підземки, на вулицях не працювали світлофори, що призвело до числених заторів. Чимало містян застрягли у ліфтах. Причини масштабного блекауту з'ясовують.

За словами губернатора Нью-Йорку він не пов'язаний з проблемами в інфраструктурі. Нинішнє відключення припало на річницю масштабної аварії в енергосистемі міста 42 роки тому. Тоді без електрики залишився майже весь Нью-Йорк.

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В німецькому Кельні влаштували "Велосипедний заїзд голяка". У такий спосіб учасники акції хотіли привернути до себе увагу. Мовляв, велосипедистів нерідко не помічають на дорозі, особливо це стосується водіїв великих вантажівок. Відтак під їхніми колесами гинують чи травмують чимало з велосипедистів. Водночас заїзд вийшов "голяка" лише умовно, адже повністю роздягнутися учасникам не дозволила поліція, пригрозивши суворими штрафами.

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На піщаних пляжах у Хорватії з'явилися дивовижні малюнки. Велетенські орнаменти створив місцевий художник - на честь мистецького фестивалю в Дубровнику. У такий спосіб чоловік хотів вирізнитися від інших митців, які щороку в рамках фестивалю створюють десятки муралів на стіни міських будівель. Щоправда, помилуватися піщаними малюнками можна було лише з добу. Щоранку художник створював нову піщану композицію, а ввечері її змивало прибоєм.

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Кохання - в повітрі. У столиці Перу - Лімі - влаштували масове весілля. В один день одружилася одразу сотня пар. Грандіозний захід профінансувала столична мерія, аби дати можливість побратися тим, хто не може собі цього дозволити самотужки. Масштабною шлюбною церемонією керував мер міста. Найстарша наречена на заході 74-літня Ельза Яраска Давіла, прожила у громадянському шлюбі зі своїм обранцем 53 роки. І ось нарешті вони скористалися нагодою офіційно сказати один одному заповітне "Так!".