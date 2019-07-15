В США собаки съели своего хозяина [ Редактировать ]
В Соединенных штатах Америки мужчину съели его же 15 собак. Об этом сообщает The Washington Post.
Известно, что 57-летний американец жил один в доме вместе с 18 собаками. Родственники, как правило, приезжали к нему раз в несколько недель.
Спустя время, в мае, они обратились в правоохранительные органы, так как не могли связаться с мужчиной еще с апреля, а в дом его попасть не получалось из-за агрессивных собак.
Полицейским удалось проникнуть в дом американца, но там они никого не обнаружили. Однако вскоре был найден небольшой фрагмент кости, а после в экскрементах животных - похожие фрагменты и клочки волос.
Экспертиза доказала, что все это принадлежало исчезнувшему мужчине. Из чего правоохранители смогли сделать вывод - животные полностью съели хозяина.
13 собак усыпили из-за агрессивного поведения - они убили двух своих сородичей. Еще троих отправили в приют.
Раньше сообщалось о том, что в Ривне правоохранители обнаружили концлагерь для собак. А также акулы растерзали девушку на глазах у семьи.
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