Отец отдал жизнь за ребенка [ Редактировать ]
В США в штате Флорида 46-летний Томас Закревски отдыхал на пляже вместе с супругой и дочерью. Дети играли в прибое, когда начался отлив. Об этом пишет USA TODAY.
Известно, что отец спас тонущую восьмилетнюю дочь ценой собственной жизни. Причиной трагедии стало отбойное течение во время отлива.
Женщина заметила отсутствие мужа и дочери не сразу. Когда она принялась их искать, то увидела, как они борются с течением, и поспешила на помощь. Мужчине хватило сил передать ей ребенка, после чего его унесло под воду.
Ранее сообщалось, что в Житомире женщина выпала из окна восьмого этажа.
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