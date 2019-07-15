В США в штате Флорида 46-летний Томас Закревски отдыхал на пляже вместе с супругой и дочерью. Дети играли в прибое, когда начался отлив. Об этом пишет USA TODAY.

Известно, что отец спас тонущую восьмилетнюю дочь ценой собственной жизни. Причиной трагедии стало отбойное течение во время отлива.

Женщина заметила отсутствие мужа и дочери не сразу. Когда она принялась их искать, то увидела, как они борются с течением, и поспешила на помощь. Мужчине хватило сил передать ей ребенка, после чего его унесло под воду.

Ранее сообщалось, что в Житомире женщина выпала из окна восьмого этажа.