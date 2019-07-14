В субботу, 13 июля, во Львове произошло смертельное ДТП. Известно, что 21-летняя девушка не справилась с управлением автомобиля, сбила электроопору и въехала в дерево. От полученных травм она скончалась на месте. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП во Львовской области.

По предварительной информации, которую предоставил в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, перед этой ДТП, девушка попала в другую.

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"Также есть информация, что водитель совершила ДТП с другим авто ранее, и, по словам другого водителя, вела себя неадекватно (возможно, состояние алкогольного опьянения). С места первого ДТП женщина сбежала со словами: "Я умею ездить, смотри как", а уже через пару минут произошло смертельное столкновение, в котором женщина погибла", - написал он.

Пассажир автомобиля, 21-летний житель Пустомытовского района, с телесными повреждениями доставлен в больницу, диагноз уточняется.

Полицейские сейчас устанавливают обстоятельства ДТП.

По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы без права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового. Назначены экспертизы.

Фото: Нацполиция

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина выбил ребенку зубы и сбежал, а также в столице произошло ДТП с трамваем.