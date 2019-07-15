Лидеры ведущих государств приедут в Польшу по случаю 80-летия начала Второй мировой войны 1 сентября. Среди них будут президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп.

Известно, что главы государств могут провести там встречу. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

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Президент Украины Владимир Зеленский 1 и 2 сентября будет находиться с рабочим визитом в Польше. Дональд Трамп приедет на два дня, 31 августа и 1 сентября. В это время президенты обеих стран могут провести переговоры.

"Зеленский постарается во время этого визита провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом ... Это должно состояться 1 сентября", - пишет польское издание.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский потребовал увольнения и.о. главы ДФС. А также он помиловал украинского политзаключенного в России.