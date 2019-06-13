Встреча Зеленского с Трампом: что известно [ Редактировать ]
Посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый рассказал, когда состоится встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, сообщает "Укринформ".
Известно, что встреча состоится после досрочных парламентских выборов в Украине, а тоесть после 21 июля 2019 года.
"Президент Украины получил приглашение президента США Дональда Трампа, которое имеет четкие сигналы. Мне очень нравится его содержание - о стратегическом партнерстве, о том, что президент США и Соединенные Штаты поддерживают Украину, и которое содержит приглашение посетить Белый дом", - отметил украинский дипломат.
Он уточнил, что речь идет о ближайших месяцах. "Мы надеемся, что речь идет о (периоде - ред.) сразу после выборов. У нас сейчас проходит избирательный процесс, и после выборов, надеюсь, не затягивая, в августе - это зависит от графика Президента Украины, который очевидно имеет насыщенную программу - мы будем иметь такую важную встречу в Вашингтоне", - отметил дипломат.
Чалый также подчеркнул, что важна не только дата, но и содержание переговоров.
"У нас есть о чем говорить, у нас есть что предложить Соединенным Штатам, у США есть что предложить нам", - сказал посол.
Раньше сообщалось о том, что в Вашингтоне президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда подписали декларацию о сотрудничестве в сфере обороны относительно присутствия вооруженных сил США на территории Польши. А также НАТО усиливает военное присутствие в Черном море.
по теме
"Неприятное, имперское лицо": Дуда резко высказался о России
Россия всегда хотела захватить территорию Польши. С таким заявлением выступил президент Анджей Дуда
Новый рынок электроэнергии нужно вводить как можно скорее - USAID
Новый рынок электроэнергии в Украине должен вводиться своевременно
У Пентагоні заявили про зацікавленість в наданні допомоги Україні
У 2020 тільки в бюджеті американського військового відомства закладено 250 мільйонів доларів для військової допомоги Україні
В США проведут антимонопольную проверку Apple, Google, Amazon и Facebook
Amazon, Facebook, Applе и Google пройдут антимонопольную проверку
В Вашингтоне возле Белого дома произошла перестрелка
В США мужчина пытался проникнуть в Белый дом