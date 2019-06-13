Посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый рассказал, когда состоится встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, сообщает "Укринформ".

Известно, что встреча состоится после досрочных парламентских выборов в Украине, а тоесть после 21 июля 2019 года.

"Президент Украины получил приглашение президента США Дональда Трампа, которое имеет четкие сигналы. Мне очень нравится его содержание - о стратегическом партнерстве, о том, что президент США и Соединенные Штаты поддерживают Украину, и которое содержит приглашение посетить Белый дом", - отметил украинский дипломат.

Он уточнил, что речь идет о ближайших месяцах. "Мы надеемся, что речь идет о (периоде - ред.) сразу после выборов. У нас сейчас проходит избирательный процесс, и после выборов, надеюсь, не затягивая, в августе - это зависит от графика Президента Украины, который очевидно имеет насыщенную программу - мы будем иметь такую важную встречу в Вашингтоне", - отметил дипломат.

Чалый также подчеркнул, что важна не только дата, но и содержание переговоров.

"У нас есть о чем говорить, у нас есть что предложить Соединенным Штатам, у США есть что предложить нам", - сказал посол.

Раньше сообщалось о том, что в Вашингтоне президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда подписали декларацию о сотрудничестве в сфере обороны относительно присутствия вооруженных сил США на территории Польши. А также НАТО усиливает военное присутствие в Черном море.