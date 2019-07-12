Послы стран "Большой семерки" G7 поддерживают решение президента Владимира Зеленского о привлечении к ответственности виновных в злоупотреблении властью, но заявляют, что нынешнюю ситуацию в Украине нельзя сравнить с той, которая была после Революции достоинства. Об этом сообщает пресс-служба G7 в Twitter.

В заявлении говорится, что страны G7 с 2014 года имели возможность приветствовать прогресс в реформировании ряда важных сфер в Украине.

"Привлечения к ответственности виновных в злоупотреблении служебным положением является правильным шагом, однако, по нашему убеждению, нынешнюю ситуацию в Украине нельзя сравнить с той, которая была после Революции достоинства", - отмечается в заявлении.

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