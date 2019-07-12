Зеленский помиловал украинского политзаключенного в России [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский помиловал осужденного в России украинского политзаключенного Сергея Литвинова. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов на своей странице в Facebook.
Также заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов во исполнение указа президента Украины о помиловании подписал приказ об освобождении из Диканевской исправительной колонии №12 в Харьковской области украинского политзаключенного Сергея Литвинова, которого в России приговорили к тюремному сроку по сфабрикованным обвинениям и передали Украине для отбывания наказания.
"Подписал приказ о немедленном освобождении Сергея Литвинова с Диканевской исправительной колонии", - написал Петухов.
Ранее сообщалось, что послы стран "Большой семерки" G7 поддерживают решение президента Владимира Зеленского о привлечении к ответственности виновных в злоупотреблении властью, но заявляют, что нынешнюю ситуацию в Украине нельзя сравнить с той, которая была после Революции достоинства.
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