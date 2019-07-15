Оползень в Одессе привел к жуткой трагедии [ Редактировать ]
На морском побережье рядом с пансионатом "Борей" в Одессе произошел оползень со склона, спасатели ведут поисковые работы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.
Отмечается, что сообщение о смещении почвы к спасателям поступило 14 июля.
"В 17:04 по прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что вдоль побережья сдвинулся грунт ориентировочно на площади 200 кв. м", - сказано в сообщении.
По данным ГСЧС, по состоянию на 21:35 спасатели вместе с коммунальными службами Одессы обследовали 70 кв. м. сдвига, погибших и пострадавших не обнаружили.
Сообщается, что ночью поисковые работы были приостановлены из-за возможного повторного оползня со склона и угрозы травмирования личного состава.
Для проведения поисковых работ было привлечено 11 единиц пожарно-спасательной техники и 60 человек личного состава.
В ведомстве добавили, что 15 июля поисковые работы возобновлены. На месте происшествия работают специалисты ГСЧС и коммунальные службы города.
Раньше сообщалось о том, что под Киевом произошло жуткое ДТП. А также отец отдал жизнь за ребенка.
по теме
Жуткое ДТП под Киевом: маршрутка с пассажирами влетела в авто (фото)
Под Киевом произошла масштабная авария: трое погибших
На одеському пляжі стався зсув ґрунту
Рятувальники перевіряють, чи немає під завалами людей. За словами очевидців, частина земляного схилу обвалилася на аварійний пляж, де було кілька відпочивальників
Во время полета загорелся самолет: на борту были шесть человек
В четверг, 11 июля у военно-транспортного самолета США произошло возгорание двигателя
Из одесского лагеря массово госпитализировали детей
По предварительной информации, массовое отравление случилось в оздоровительно-спортивном лагере
В жутком ДТП погибли семь человек
В США на скоростной трассе в округе Франклин внедорожник выехал на встречную полосу движения