У Британії знайшли медузу завбільшки з людину [ Редактировать ]
Велетенську медузу помітили дайвери-дослідники біля узбережжя графства Корнуол у Великій Британії. Морська істота завбільшки з дорослу людину.
Бочкові медузи, до яких належить цей екземпляр, доволі великі, однак знайда - неабияк приголомшила дослідників своїми розмірами
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