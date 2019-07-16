Методи роботи НАЗК мають бути переглянуті - експерт [ Редактировать ]
Майбутній парламент має повернути до Кримінального кодексу статтю про незаконне збагачення. Про це громадські активісти говорили під час конференції в Києві.
На думку експертів, Верховна Рада наступного скликання має перезавантажити частину антикорупційних органів, реформувати судову систему, прокуратуру та поліцію. А також забезпечити зміни в оборонній галузі.
"Якщо говорити про оборонну сферу, треба змінювати процедури оборонного замовлення, зараз близько 90 відсотків всі закупівлі відбуваються цілком таємно", - зазначив Олександр Данилюк, секретар РНБО.
"Работать нужно и над медицинской реформой, она вне всякого сомнения требует коррекции, я считаю что реформа децентрализации удалась, многие считают что необходимо пересмотреть порядок работы СБУ, в этом плане нам действительно есть над чем работать, поэтому у будущего парламента будет очень насыщенная повестка дня, мы говорим и о реформе НАЗК, есть мнение что работа НАЗК и логику работы НАЗК надо пересмотреть", - наголосив Олександр Грановський, народний депутат, "Блок Петра Порошенка".
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