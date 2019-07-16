Підтримка селян та заборона продажу землі. Цього очікують жителі Запорізької області від "Опозиційної платформи - За життя". Про це вони розказали співголові партії Юрію Бойку.

Які ще проблеми непокоять людей - у наступному матеріалі.

Свій візит до Запорізької області співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко розпочав з обласного центру. Там він зустрівся з працівниками державного заводу "МіГремонт".

Найбільше люди скаржилися на високі тарифи та мізерні пенсії. Особливо скрутно тим героям, які за часів Радянського Союзу брали участь у миротворчих місіях. Зараз вони забуті владою, ледь зводять кінці з кінцями.

"Что ми сделаем - у нас уже готово и в парламенте лежит, по которому автоматом постановлением Кабмина увеличивается зарплата. Приказом увеличивается пенсия военным пенсионерам. Такой закон будет принят. Потому что единственный шаг, чтобы убрать эти зацепки, чтобы убрать зацепки бюрократические, чтобы обмануть военных пенсионеров", - наголосив Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

Після Запоріжжя Юрій Бойко вирушив до Оріхова - невеличкого міста в центрі області. Там жителі всього району звернулися до політика із проханням завадити розпродажу українських сільськогосподарських земель. Адже тут люди найбільше бояться втратити свою землю.

"Землю можуть скупити іноземці. А земля годує всіх. Це наше саме головне багатство України, яке в нас є - земля. Уже в нас немає нічого", - говорить Віра Харцій, жителька Оріхова.

Співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко заспокоює - його політсила в жодному разі не допустить цього.

"Наша позиція тут однозначна: суспільство не готове до продажу землі. Не буде такого. Не буде так званого вільного ринку. Тому що доки не буде жорстке законодавство по захисту і власників паїв, і фермерів, і самої землі, ніякого продажу не буде!", - запевнив Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

А ще потрібна підтримка невеликих фермерських господарств. Адже саме вони створюють робочі місця на селі. Обов'язково має бути розроблена спеціальна державна програма з підтримки фермерів, - переконаний Юрій Бойко.

"Вот их 100 тысяч сегодня по стране. Это люди, у которых там 7 - 10 - 20 рабочих мест. У которых там 100-200 га земли. Вот они сегодня под ударом. Потому что у них отбирают землю рейдеры. У них скупают, перекупают крупные агрохолдинги, которые не создают рабочих мест в селе. Они приехали, посеяли, полгода прошло, приехали комбайны убрали урожай. Рабочих мест они в селе не создают. Фермер создает рабочие места, вот его мы будем поддерживать, того, - у кого не много земли, и он живет", - наголосив Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

Окрім землі та створення нових робочих місць, людей у регіоні непокоять і інші болючі питання.

"Все жители района хотят чтобы были тарифы доступные на газ. Улучшилось благосостояние жизни людей. Пенсии волнуют стариков", - говорить Ольга Бєлей, жителька Оріхова.

І на ці запитання є відповіді, - кажуть в "Опозиційній платформі - За життя".

"Мы снизим коммунальные тарифы в два раза, потому что мы уже об этом договорились в Москве. Мы снизим цены на поставляемый российский газ. И мы в августе уже подпишем новый контракт на поставку газа в страну, по которому газ будет дешевле на 100 долларов. Те, которые сейчас по документам тот же газ продают нашим людям дороже, показывая, что типа "заведен с Европы". И мы уже об этом договорились, и так будет. А что такое дешевле газ - это дешевле хлеб, дешевле сахар. Все товары, которые человек покупает каждый день", - наголосив Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

Після Оріхова Юрій Бойко вирушив до Бердянська. Там політик завітав на завод із виробництва сільгосптехніки. Їхня продукція постачається за кордон. Побував політик і на промисловому гіганті - заводі моторних мастил. Обидва підприємства не лише забезпечують роботою тисячі людей, а і є джерелом наповнення місцевого бюджету.

Юрій Бойко народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя"

"Это уникальное предприятие, которое восстановлено говоря бытовым языком из пепла. Восстановленный энтузиазмом Александра Сергеевича Пономарева, Вадима Петровича Лусканова - людьми, которые создали 2 тысячи рабочих мест, потому что вот так создать из разбитых корпусов нужное для страны производство - это признак высокого профессионализма и достойного отношения к людям", - зазначив Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

Встиг Юрій Бойко побувати й у прифронтовому Маріуполі. Там нардеп зустрівся з місцевими активістами та представниками бізнесу. Але перед тим вшанував пам'ять жителів мікрорайону Східний, які загинули під час обстрілу "Градами" 24 січня 2015 року.

"На этом месте было убито более 30 человек и ранено более 100. И когда стоишь на таком месте - понимаешь, что нужно как можно быстрее закончить эту войну. И наша политическая сила сделает все, чтобы это сделать. Чтобы все жили под мирным небом, страна развивалась, и не гибли дети, мирные жители, солдаты. Чтобы мы закончили конфликт, вернули людей и территории в страну, вернули ее целостность", - підкреслив Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".