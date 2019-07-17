Підтримка малих фермерських господарств має стати основою державної політики. Адже саме вони створюють робочі місця в селах. Про це заявив співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко під час робочої поїздки на Запоріжжя. Політик переконаний - держава має сконцентруватися не на великих агрохолдингах, а допомагати малим приватним господарствам.

"Вот их 100 тысяч сегодня по стране. Это люди, у которых там 7-10-0 рабочих мест. У которых там 100-200 га земли. Вот они сегодня под ударом. Потому что у них отбирают землю рейдеры. У них скупают, перекупают крупные агрохолдинги. Которые не создают рабочих мест в селе, они приехали, посеяли, полгода прошло, приехали комбайны убрали урожай. Рабочих мест они в селе не создают. Фермер создает рабочие места, вот его мы будем поддерживать, того, у кого не много земли, и он живет", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".