Єврокомісію вперше очолила жінка [ Редактировать ]
Єврокомісію вперше очолила жінка - німкеня Урсула фон дер Ляєн. Досі вона була міністром оборони ФРН.
На посаду вона заступить 1 листопада, замінивши Жана-Клода Юнкера. Політик виступає за полегшення процедури з ухвалення санкцій, ефективнішу боротьбу з кліматичними змінами і захист біженців. Крім того, обіцяє просувати ідею підвищення мінімальної зарплатні в країнах ЄС та посилити захист жінок від насилля.
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