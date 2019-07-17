Єврокомісію вперше очолила жінка - німкеня Урсула фон дер Ляєн. Досі вона була міністром оборони ФРН.

На посаду вона заступить 1 листопада, замінивши Жана-Клода Юнкера. Політик виступає за полегшення процедури з ухвалення санкцій, ефективнішу боротьбу з кліматичними змінами і захист біженців. Крім того, обіцяє просувати ідею підвищення мінімальної зарплатні в країнах ЄС та посилити захист жінок від насилля.