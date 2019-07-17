Передвиборчий тиск - представники "Опозиційної платформи - За життя" розповіли ЗМІ та спостерігачам ОБСЄ про порушення виборчого законодавства, зафіксовані на Харківщині. За всіма фактами подали заяви до поліції, але винуватців досі не знайшли.

Було також зазначено, що підвищена увага міжнародних спостерігачів пов'язана не лише з перешкоджанням агітаційній діяльності опозиції, а й з прямими погрозами життю кандидатів.

"На протяжении этого месяца было совершено только три нападения на офис городской организации "Оппозиционной платформы - За жизнь". В моем 171 округе совершены десятки разбойных по сути говоря нападений, когда били женщин в живот, обливали неизвестным веществом, резали, крушили эти палатки. К сожалению, правоохранительная система на сегодняшний день в городе Харькове не работает, она не может обеспечить безопасность харьковчан. Я со своей стороны против того, чтобы подобные вещи продолжались", - говорить Андрій Лесик, кандидат у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі № 171

"Мы однозначно будем после победы на выборах привлекать к ответственности через органы правопорядка тех лиц, которые совершили преступления", - говорить Ірина Хижняк, керівник Харківської регіональної громадської приймальні політичної партії "Опозиційна платформа - за життя" народного депутата Юрія Бойка.