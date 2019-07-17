На Миколаївщині - легковик врізався в автобус: загинув один дорослий та двоє дітей. Ще одну жінку з травмами ушпиталили.

Аварія трапилася опівночі на трасі "Благовіщенське-Миколаїв". Із невідомих причин - автомобіль вискочив на зустрічну смугу й протаранив бус. Водій легковика та двоє дітей загинули на місці, дружина кермувальника наразі в реанімації. Пасажири автобусу не постраждали.