На Миколаївщині легковик врізався в автобус: загинули діти [ Редактировать ]
На Миколаївщині - легковик врізався в автобус: загинув один дорослий та двоє дітей. Ще одну жінку з травмами ушпиталили.
Аварія трапилася опівночі на трасі "Благовіщенське-Миколаїв". Із невідомих причин - автомобіль вискочив на зустрічну смугу й протаранив бус. Водій легковика та двоє дітей загинули на місці, дружина кермувальника наразі в реанімації. Пасажири автобусу не постраждали.
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