Друге життя для вживаних речей. У Вишгороді під Києвом чоловік створює скульптури в народному стилі з будівельного сміття. Старі дошки, меблі та плінтуси для нього - не мотлох, а робочий матеріал. Як з'являються незвичайні витвори та де їх можна побачити - Катерина Сривкова розкаже.

Ця майстерня доводить: непотрібних речей - не існує. Тут важливий кожен предмет. Адже замість того, щоб гнити на звалищі, ці речі можуть прикрасити місто.

Олександр Кочубей майструє все своє життя. Полиці його творчої лабораторії - забиті вторинною сировиною.

"Дурне діло нехитре - взять і купить. Но ви знаєте, шо в жодному будівельному магазині нема такого якісного матеріалу, сосни, бука чи дуба так гарно висушеного, як той, який викидає елєкторат на сміття", - говорить Олександр Кочубей, митець.

Старі віконні шибки, плінтуси та меблі - Олександр усе приставляє до діла. Із цих матеріалів - створює скульптури в народному стилі. Гроші витрачає - лише на фарбу. Починається творчий процес зі створення моделей.

"Корпус - це штапик. Це ті штуки, які по периметру в вікнах тримають скло. Так само і дах. А оці штучки - пам'ятаєте, ви нею каву розмішуєте", - розповідає Олександр Кочубей, митець.

Майстерню організував у столярні колишнього місцевого ЖЕКу - як продовження пілотного проекту із сортування сміття, щоб не викидати на звалище те, що може ще принести користь.

"Проблема вывоза древесины, старых диванов, мебели по городу еще не решена. Мы не проезжаем мимо. Смотрим на вещи, собираем полезное", - говорить Вальтер Чаус, майстер із вивезення твердих побутових відходів у Вишгороді.

Готовими скульптурами прикрашають вулиці рідного майстрові Вишгорода. Уже встановили два об'єкти: криницю із журавлем та млинок. Олександр запевняє: скульптури - зроблені на совість.

"Вони зроблені дуже надійно, з використанням консервантів, грунтовок і так дальше. Тобто вони не будуть стояти рік-два. Використовується німецький консервант, який дає гарантію 50 років", - говорить Олександр Кочубей, митець.

Та в планах митця великий проект із 10 скульптур. Напрацювання вже є. Це - модель пам'ятника, присвяченого княгині Ользі.

"Тут три хвилі, які підіймаються наверх. Одна з хвиль перетворюється в човен, інша, в такий лист літопису, де буде викарбувано фрагмент давньоруського літопису - перша згадка про Вишгород", - говорить Олександр Кочубей, митець.

Втілити свої задуми Олександр планує якнайшвидше. А ще запрошує до творчої лабораторії інших митців, щоб і вони могли реалізувати свої ідеї та подарувати друге життя вже непотрібним речам.