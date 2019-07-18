В воскресенье, 21 июля, в Украине состоятся внеочередные парламентские выборы, о которых новоизбранный президент Украины Владимир Зеленских объявил во время инаугурации, заявив о том, что распускает Верховную Раду IIX созыва.

Украинцы смогут выбрать одну из 22 партий.

Проголосовать "против всех" в этот раз будет невозможно. Каждый бюллетень будет иметь 8 уровней защиты.

Многомандатные округа

Бюллетень по многомандатным округам состоит из 22 партий, номер каждой из которых определялся жеребьевкой. В списке по каждой партии представлена пятерка лидеров.

Мажоритарные округа

В мажоритарных округах каждый бюллетень будет уникальным, так как количество кандидатов по каждому округу будет разным.

По результатам голосования в Верховную Раду Украины пройдут 425 народных депутатов (раньше их было 450).

Так как в Украине действует пропорциональная система, в Верховную Раду 50% пройдут по партийным спискам, еще 50% по мажоритарным округам.

Всего в выборах на округах примут участие 3038 кандидатов. По избирательным спискам 2746 кандидатов, из которых 212 попадут в парламент.

Чтобы попасть в Верховную Раду партии должны преодолеть 5%-й барьер. В округах же кандидатам необходимо набрать относительное большинство голосов.

Отметим, что по последним результатам социальных опросов в Верховную Раду проходят 4 партии:

"Слуга народа" - 42,5%

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - более 15%

"Европейская солидарность" - не более 8%

"Батькивщина" - более 7%

Сразу после закрытия избирательных участков, после 20:00, появятся первые результаты голосования, которые будут составлены на основании данных экзит-полов. ЦИК, в свою очередь, обязан объявить официальные данные не позднее 14 дней с момента голосования.

Первая сессия парламента IX созыва может состояться уже 31 августа 2019.

А следующие парламентские выборы пройдут уже по новым правилам, так как 11 июля 2019 года Верховная Рада приняла новый Избирательный кодекс.

В 2024 году украинцы будут голосовать уже по пропорциональной избирательной системе с открытыми списками.

По новой системе избиратель будет голосовать за партию, и вносить номер своего кандидата на определенном округе. Если же избиратель оставит окошко пустым - это будет свидетельствовать о том, что он доверяет выбор партии. Всего будет 27 округов, включая Крым.

Но эта система будет действовать только через 5 лет. А пока нас ждут внеочередные выборы 21 июля. Не будьте равнодушны и сделайте свой выбор, ведь будущее нашей страны зависит от каждого из нас.