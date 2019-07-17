Медведчук в Страсбурге представил мирный план урегулирования кризиса на Донбассе [ Редактировать ]
17 июля в Страсбурге в Европарламенте Виктор Медведчук, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа -За жизнь", презентовал мирный план -План-концепцию урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины.
"Это большая честь для меня -сегодня приветствовать господина Медведчука в Европарламенте", -заявил евродепутат Нейтан Гилл, добавив, что Медведчук -опытный политик, юрист по профессии, который использует свой опыт для участия в переговорах в Минске. "И вот этот человек рядом с нами, у которого есть достоинство и который является настоящим патриотом", -сказал Гилл.
Виктор Медведчук напомнил, что с 2014 года участвует в переговорном процессе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.
"В первую очередь я хочу сказать, что План-концепция мирного урегулирования на Донбассе -это результат и в том числе моего личного опыта в вопросах ведения переговорного процесса, которым я занимаюсь с далекого уже сегодня мая 2014 года. Именно в мае 2014 года, когда начался конфликт на Донбассе, на востоке, после известных событий на Майдане в 2013-м, в конце и в начале 2014-го, после прихода новой, тогда еще временной власти в лице исполняющего обязанности президента Украины господина Турчинова, по его просьбе я несколько раз выезжал в Донецк и Луганск... И мы проводили переговоры, и я, и представители нашей партии, для того, чтобы миром тогда, на той ранней стадии, когда еще не было десятков тысяч жертв, закончить этот конфликт", -рассказал Медведчук.
В своем выступлении политик раскрыл подробности Плана-концепции урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины, заявив, что главная задача -вернуть людей, а не территории.
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