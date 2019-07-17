Заплутана історія. У Запоріжжі чоловік зник просто з лікарняного ліжка. Після нього залишилося хіба що взуття... Рідні та друзі обшукали кожний сантиметр навколо лікарні, проте зниклого ніде немає.

Куди ведуть пошуки чоловіка, з'ясовув наш кореспондент Сергій Бордюжа.

"Последнее фото, которое мы с ним фотографировались", - Тетяна показує світлини із Андрієм, які вони зробили напередодні його зникнення. Жінка каже - навесні чоловіку стало зле, часто скаржився на здоров'я. По допомогу звернулись в обласну лікарню, куди Андрія поклали на обстеження. Востаннє, пригадує Тетяна, розмовляла з ним по телефону шостого червня.

"Он говорит - я себя плохо чувствую. Говорит, у меня очень сильно болит голова. Говорит, у меня слабость, мне хочется постоянно спать", - розповідає Тетяна Самофал, дружина зниклого.

Та вже наступного дня слухавку ніхто не брав. Першими на сполох забили медики. Зранку Андрій не прийшов на процедури.

"И несколько раз спрашивались друзья пациента, которые с ним вместе проходили стационарное лечение. Обратили внимание, что он выходил из палаты в тапочках. И куда-то направлялся на лестничную клетку", - розповідає Дмитро Рекалов, завідувач відділенням ревматології Запорізької обласної клінічної лікарні.

Того ж дня Андрія почала розшукувати поліція. Долучились рідні, друзі та волонтери. Кажуть, навколо лікарні, що розташована на околиці Запоріжжя, обстежили усе у радіусі кількох кілометрів.

"По посадкам, там болота. Все. Поля, заброшенные сады. Трассы, обочины, это все мы проходили", - непокоїться Тетяна Самофал, дружина зниклого.

Оголошення про допомогу аби знайти Андрія Самофала його рідні розклеїли по всьому місту. Дружина переконана - він живий. Припускає, чоловік міг втратити пам'ять. Кажуть, хтось навіть бачив його за сотні кілометрів від Запоріжжя - в райцентрі Пологи. Зараз рідні Андрія покладають надію на небайдужих людей. У чоловіка залишилося двоє дітей.

"Старший закрывается в себе. Младший плачет, ждет папу", - бідкається Тетяна Самофал, дружина зниклого.

"Я прошу людей, которые увидели человека неопрятного, грязного, какого-то странного, нуждающегося, чтобы люди подошли и спросили, - были не равнодушны, спросили, может нужна какая-то помощь", - звертається Ігор Самофал, брат зниклого.

А ще рідні просять: якщо хтось побачить Андрія Самофала - негайно зателефонувати в поліцію.