Британія виділяє 100 тисяч фунтів на слухання у справі MH17. Голова МЗС країни Джеремі Гант заявив, що уряд надасть гроші на формування спеціального суду в Гаазі, який винесе вирок винуватцям у катастрофі малайзійського боїнга на Донбасі.

Він також висловив співчуття рідним і близьким усіх загиблих у цій трощі. Та заявив, що Британія підтримує заклик Австралії та Нідерландів до російського уряду взяти на себе державну відповідальність за збиття пасажирського лайнера.