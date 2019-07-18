Британія виділяє 100 тисяч фунтів на слухання у справі MH17 [ Редактировать ]
Британія виділяє 100 тисяч фунтів на слухання у справі MH17. Голова МЗС країни Джеремі Гант заявив, що уряд надасть гроші на формування спеціального суду в Гаазі, який винесе вирок винуватцям у катастрофі малайзійського боїнга на Донбасі.
Він також висловив співчуття рідним і близьким усіх загиблих у цій трощі. Та заявив, що Британія підтримує заклик Австралії та Нідерландів до російського уряду взяти на себе державну відповідальність за збиття пасажирського лайнера.
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