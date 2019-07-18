Выходные уже совсем близко. Если вы еще не построили никаких планов на этот уикенд, скорее смотрите подборку мероприятий, которые пройдут в Киеве в эти выходные.

Выставка цветов "Цветочная Эллада"

Вас ждет: 150 тысяч цветов, селфи на новом смотровой площадке, ярмарка цветов и хендмейду, детский парк аттракционов, кинотеатр под открытым небом, пикник, мастер-классы, развлекательная программа и еще много сюрпризов.

Когда: 16-28 июля, 10:00

Где: Спивоче поле, улица Лаврская, 33

Сколько стоит: взрослым - 75 гривен, детям - 25 гривен. Для детей до 7 лет, многодетных семей, пенсионеров, участников АТО, инвалидов 1 и 2 группы, участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС - вход бесплатный.

Santa Muerte Carnival

Вас ждет карнавальное шествие, огненные шоу, акробаты и танцы до рассвета.

Когда: 19-20 июля, с 18:00 до 06:00

Где: Ulichnaya eda, улица Беломорская, 1а

Сколько стоит: 250 гривен

Концерт Shanti People

Shanti People - группа, которая делает электронные live show, сочетая EDM (электронную танцевальную музыку) с Мантрами.

Их треки набирают миллионы прослушиваний в YouTube, а премьеры звучат на радио-шоу Армина ван Бюрена A State Of Trance и занимают первые места в чартах Beatport.

После успешного релиза совместного трека с Vini Vici и первого захватывающего тура по Индии, Shanti People дадут сольный концерт в Киеве.

Когда: 19 июля, 20:00

Где: Скворечник - городское экопространство, Гидропарк

Сколько стоит: от 200 гривен

Summer Craft Beer Fest

20 июля на територии Дворца Культуры "Куренівка" состоится самый масштабный в Украине Фестиваль крафтового пивоварения. В одном месте соберутся десятки украинских пивоварен, чтобы презентовать гостям более 100 сортов пива. Craft Beer Fest - место встречи настоящих ценителей пенного. Здесь пивовары смогут представить свои лучшие образцы хмельных напитков и удивить пивными экспериментами. Это лучшее место для знакомства с крафтовым пивом, новыми сортами пенного и его создателями. Концепция мероприятия - объединить всех пивоваров и представить широкой публике настоящий крафт.

В течении дня гости смогут попробовать около 100 сортов пива, познакомиться с пивоварами, узнать о тенденциях пивоварения, поучаствовать в конкурсах и мастер- классах. Формат летнего Craft Beer Fest немного отличается от предыдущих. Это, не побоимся сказать, камерный фестиваль, где будут представлены летние сорта крафта.

Конечно же, не обойдется без хитовых диджей-сетов, хорошего настроения, встреч с друзьями и дегустаций новых сортов пива. Для отдыха предусмотрены лаунж-зоны, для ярких воспоминаний - фотограф, для гастрономического удовольствия - фудкорты, а для души любимое пиво!

Где: Дворей Культуры "Куренівка"

Когда: 20 июля, 12:00

Сколько: 150 грн

"Heady wind"

Княжество Киевская Русь ("Парк Киевская Русь") приглашает 19-21 июля совершить незабываемое путешествие во времени в эпоху отважных рыцарей и провести эти дни в Древнем Киеве в Княжестве Киевская Русь. Всех байкеров, любителей мотоциклов, а также желающих здорово провести выходные ожидает яркий второй Мотофестиваль "Heady Wind".

В Княжестве Киевская Русь можно будет пройтись по улочкам средневекового города, увидеть деревянные оборонительные сооружения, усадьбы киевлян Х-ХII веков, воссозданный первый христианский храм на Руси, насладиться экспозициями под открытым небом и в музеях, увидеть колоритных жителей Средневековья или даже прокатиться на лошади из Княжеской конюшни. В течение трех дней посетители не только увидят Древний Киев, но и станут частью истории, почувствуют его дух.

Кроме знакомства с нашей историей, гостей Древнего Киева 19-21 июля ждет насыщенная программа, которая будет интересна всем, от мала до велика, и женщинам, и мужчинам.

Где: "Парк Киевская Русь"

Когда: Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется в 13:30, продлится ориентировочно до 19:00.

Сколько: Цена билета: полный билет для взрослого - 170 грн., для пенсионеров и студентов - 150 грн., для детей школьного возраста - 60 грн., для дошкольников -бесплатно.

Гриша Чайка

Гриша Чайка известен как основатель группы 4ayka, первой acid-jazz группы в Украине, которой в следующем году исполняется 20 лет, как первый гитарист группы Sunsay Андрея Запорожца, принимавший участие в становлении проекта и записи первого альбома в 2007 году, как основатель, автор и исполнитель альт-рок группы Kislorod (с 2006 года), как гитарный техник и сессионный гитарист группы Океан Ельзы с 2015 года. Программа "Акустика".

Где: Docker-G pub

Когда: 21 июля, 21:00

Сколько: от 100 до 125 грн

Кураж Базар. This is America

20-21 июля на ВДНГ будет проходить очередной Кураж Базар, в этот раз посвященный Америке. Обещают устроить огромную барахолку, а в перерывах между покупками можно поучаствовать в родео на быке, кикер соревнованиях, отдохнуть в зонах барбекю, Beer pong и Red Bull, сфотографироваться в тематических фотозонах, посмотреть несколько серий известных американских сериалов и телепередач в кинотеатре Куража.

Музыкальное сопровождение в стиле джаза, хип-хопа и кантри. Начало в 10.00

Где: Киев, М. Выставочный центр, ВДНГ, пр-т Глушкова, 1

Стоимость: от 150 грн.

Всі.Свої. ZAKAT

20 июля предлагают встретить ZAKAT в теплой компании на одной из самых больших открытых террас столицы. В программе: презентация новых танцевальных и атмосферных хитов под лейблом Letti Music prod и инди-поп исполнительницы SHY. ZAKAT - новый формат мероприятий, который объединяет хорошую музыку, атмосферу, необычные напитки.

Гости станут свидетелями запуска сотни небесных фонариков в небо вечернего Киева. Также в программе благотворительная арт-выставка известных украинских художников в пользу БФ Tabletochki. Собранные средства направят в помощь онкобольным детям. Начало в 18.30.

Где: Киев, ул. Десятинная, 12

Стоимость: от 150 грн.

STAND-UP: июльский движ!

20 июля комедийный вечер, темой которого будет летний отдых. Комики представят свою точку зрения на некоторые жизненные ситуации, проблемы и расскажут, как "выруливать" из сложного положения, не теряя при этом оптимизма и чувства юмора. Стендап - это смелый и откровенный юмор о том, что происходит с нами и вокруг нас.

Юмористы не просто выступают, но и активно общаются с публикой: делятся своими мыслями, спрашивают мнение. В этом 90-минутном концерте примут участие: Денис Кораблев, Владимир Евчук, Сергей Степанысько, Андрей Колмачевский, Артур Петров. Ведущий вечера: Иван Жорноклей. Начало в 19.00