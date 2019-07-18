Кому нельзя быть донором [ Редактировать ]
Существует целый список противопоказаний для людей, которые хотят сдавать кровь. Есть как временные противопоказания, так и абсолютные.
Перед процедурой потенциальный донор проходит бесплатное медицинское обследование, которое включает в себя приема врачом-трансфузиологом и предварительное лабораторное исследование.
Абсолютными противопоказаниями является наличие таких серьезных заболеваний как ВИЧ-инфекция, сифилис, вирусные гепатиты, туберкулез, болезни крови, онкологические заболевания и другие.
У временных противопоказаний есть различные сроки. Чаще всего запрещают сдавать кровь людям, которые недавно удалили зуб (10 дней), переболели ангиной (1 месяц с момента выздоровления), сделали прививки и другое.
Ниже можно ознакомиться с перечнем противопоказаний.
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