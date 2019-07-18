Чем опасна солнцезащитная косметика [ Редактировать ]
Применение солнцезащитной косметики может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Такой вывод сделали по результатам исследования экспертов из FDA.
Ученые провели эксперимент с участием 24 человек с разным оттенком кожи. Каждый участник применял солнцезащитный крем примерно четыре раза в день и загорал на солнце. Спустя некоторое время специалисты обследовали организмы добровольцев и проанализировали образцы крови. Выяснилось, что солнцезащитный крем провоцирует повышение опасных веществ, несмотря на обеспечение химической защиты.
Также у участников нашли аллерген оксибензон, который особенно вредный для мужчин, так как снижает уровень тестостерона. Предыдущие эксперименты еще тогда подтвердили, что солнцезащитный крем может вызывать заболевания иммунной системы и провоцировать развитие опасных опухолей.
Ранее мы писали о том, почему нужно употреблять оливковое масло, а также какие продукты провоцируют высыпания.
по теме
Почему нужно употреблять оливковое масло
Оливковое масло способствует "прочищению" артерий
Чем опасен творог: ответ медиков
Чрезмерное количество употребляемого творога может привести к повышению уровня холестерина
Как ухаживать за волосами летом
Летом волосы как никогда нуждаются в правильном уходе
Правильное питание: что есть на обед
Отказ от обеда приводит к накоплению жировых отложений
Правильное питание: что есть на ужин
С недавних пор правильное питание набирает огромную популярности среди тех, кто следит за своим здоровьем