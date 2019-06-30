В субботу, 29 июня, в Одессе на 99-м году жизни умерла народная артистка Украины, кавалер ордена Княгини Ольги, почетный гражданин Одессы Евгения Дембская, передают "Факты".

Известно, что более семи десятилетий ее жизни были неразрывно связаны с искусством музыкальной комедии.

Евгения Михайловна Дембская выступала как солистка Львовской филармонии с легендарным Михаилом Водяным, в 1946 году участвовала в создании Львовского театра музыкальной комедии, а в 1953-м вместе с театром переехала из Львова в Одессу. Все последующие годы до самого последнего времени являлась ведущей солисткой академического Театра музыкальной комедии им. М. Водяного.

В театре Евгения Дембская сыграла около 200 ролей в классическом и современном репертуаре. Создала яркие, запомнившие зрителям разных лет образы в "Королеве чардаша", "Фиалке Монмартра", "Роз-Мари", "Летучей мыши", "Веселой вдове" и многих других опереттах.

Актриса также успешно снималась в кино. Самая популярная кинороль - Ларисы в фильме "Белая акация".

В 2017 году Евгения Дембская установила два рекорда Украины: она была признана человеком, который наиболее продолжительное время (а именно 70 с половиной лет) проработал в одном коллективе, а также старейшей из работающих актрис (на день установления рекорда Дембской было 96 с половиной лет).

Ранее сообщалось, что умер актер из фильма о Джеймсе Бонде, а также скончался легендарный музыкант.