Война на Донбассе: анонсировано разведение сил [ Редактировать ]
На трех участках линии соприкосновения на востоке будут идти работы по отводу и разведению сил. Об заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе Роман Бессмертный.
Известно, что соответствующая договоренность была достигнута в Минске 17 июля.
"Также достигнута договоренность о том, что и в других местах, решение по которым было принято еще осенью 2016 года, будут осуществляться работы по организации отвода и разведения живой силы, чтобы дать возможность людям коммуницировать", - отметил представитель Украины в ТКГ.
Раньше сообщалось о том, что на переговорах в Минске договорились о формате обмена пленными "208 на 69". А также 17 июля в Лефортовском районном суде Москвы прошло закрытое заседание суда по делу украинских моряков. Суд в России продлил срок содержания под стражей 12 украинским морякам до 24 октября.
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