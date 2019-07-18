Досрочные выборы в Раду: ЦИК выдала предупреждения почти 700 кандидатам [ Редактировать ]
Центральная избирательная комиссия Украины выдала предупреждение 684 кандидатам в депутаты Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.
Известно, что 684 депутата нарушили сроки открытия счетов избирательных фондов.
Напомним, что, согласно процедуре, кандидат в народные депутаты обязан открыть счет своего избирательного фонда не позднее чем на 10 день со дня регистрации.
Стоит добавить, что досрочные выборы в Раду состоятся 21 июля 2019 года.
"Комиссия объявила предупреждение за нарушение сроков открытия счетов избирательных фондов 684 кандидатам в народные депутаты Украины, зарегистрированным по одномандатным избирательным округам на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", - говорится в сообщении.
Раньше сообщалось о том, что с 16 июля украинцы не могут менять место голосования. А также 21 июля, состоятся внеочередные парламентские выборы. А ЦИК показала фото всех мажоритарщиков.
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