Ювілейний Комік-Кон в американському Сан-Дієго зібрав шанувальників фентезі з усього світу. Те, що розпочалося півстоліття тому, як зустріч диваків, чиє хобі перевдягатися в улюблених кіногероїв, - нині перетворилося на повномасштабний форум за участі світових кіно-гігантів та флагманів індустрії комп'ютерних ігор. Тут вони показують свої новинки та спілкуються з вдячними фанами.

Родзинкою цьогорічного фестивалю стала поява Тома Круза, він презентував трейлер сіквела популярного бойовика "Найкращий стрілець", що вийде на екрани наступного року. Але і без зіркових гостей учасники заходу переповнені емоціями.

"Ніде, крім Сан-Дієго, немає такого крутого Комік-Кону. Його проводять уже в 50. І на відміну від інших заходів, цей фестиваль охоплює все місто. Не обов'язково купувати квитка, щоби розважитися. Просто приїжджайте до Сан-Дієго, тут ви цілком можете зустріти Ґендальфа", - говорить Девід Бекстер, відвідувач.