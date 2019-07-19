В ефірі телеканалу "Інтер" в ток-шоу "Подробиці вибору" співголова партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович визначив головні завдання нового уряду та перспективи його розвитку.

Що буде з війною на Донбасі після виборів? Що треба зробити хоча б для припинення бойових дій?

Вы знаете, я думаю, что правильно, что ваш вопрос стоит на первом месте, потому что каждый из нас должен уяснить для себя одну простую вещь: что бы нам не рассказывали политики, что бы нам не рассказывали программы разных партий, если мира в нашей стране не будет – у нас не будет ничего: ни лада, ни детей. Все будет рушится, как и рушилось. По этому, мир – это приоритет, самодостаточная ценность. Надо посмотреть сегодня, что мы можем сделать для этого мира. Два года мы плодотворно, я считаю, работали. Несмотря на сопротивления Порошенко, не смотря на 12 уголовных дел, которые пооткрывали только за то, что мы ведем переговоры о мире. Мы были с Медведчуком и с Бойко в Москве, мы встречались с правительством России, мы встречались с партией "Единая Россия". Сейчас вы видели визит главы политсовета нашей партии. Он поехал встретится с Путиным, Лукашенко Мы были в Страсбурге, мы были в Париже. Мы везде представили наш план. План принят всеми, он понят всеми. Он доходит до любого, кроме власти Украины. Когда был Порошенко, лично с ним разговаривал, я положил ему план, он прочитал – "я не согласен". Я говорю: "Почему? Какой пункт этого плана идет вопреки интересам Украины?". Ответа нет. Просто им нужна война, наживаться на крови, наживаться на наших страданиях, дальше грабить всех. По этому, в первую очередь, мы должны на этих выборах убрать тех, кто хочет войны. Вы знаете, когда мы пойдем к избирательным участкам, надо понять, что мы голосуем не за меня, не за главу нашего политсовета - Медведчука, не за хорошего премьера, которого мы предлагаем – Бойко, мы будем голосовать за мир в своем доме. Мир или войну. Потому что я просто не понимаю, как мы отдаем голоса партиям, которые продолжаю войну. Сегодня, к сожалению, сброшены маски. Все еще надежда у меня была до сегодняшнего дня, что партия "Слуга народа", где президент Зеленский говорил, что он за мир, ради мира готов на все, сегодня не говорит ничего. Он ведет нас в НАТО или куда там мы еще идем. Но самое важное, что у него есть советники, которые объясняют нам линию, у него есть один из лидеров главных советников Потураев, который идет в списке партий. Он сказал три вещи, которыми, я считаю, маски сброшены. Первое: нам не о чем разговаривать, Москву надо звать Московией, переименовать украинский язык в русский, рубать головы на Донбассе, а сегодня они призвали еще разбираться с нами за то, что мы искали мир. По этому, если вы хотите мира, ищите его там, где он есть. Если мы хотим мира в нашем доме, мы должны голосовать за партию мира. Мы готовы Зеленскому тоже предложить, пожалуйста, вот наш план, оценивайте его. Давайте вместе или берите себе все ордена и медали. Нам абсолютно все равно, нам нужен мир, а не какие-то регалии. Я думаю, что молодого, амбициозного и креативного президента, для того, чтобы установить мир и было, что в доме кушать, надо уравновесить прагматичной, серьезной, взвешенной командой, которая может в парламенте не только креативить, но и что-то делать.

Коли можуть дійти до реальної домовленості переговори з Росією про збереження транзиту газу через Україну? Скільки часу на це потрібно? Та чи допоможе перезавантаження парламенту у таких переговорах?

Мы с вами живем в парламентско-президентской республике, при всем моем уважении к президентской власти, по этому именно на парлментских выборах будет определятся стратегия нашей страны. Вы знаете, я человек, который голосовал за Зеленского. Я хотел повалить Порошенко и благодарен Зеленскому, который помог его свалить. Но мы голосовали не только за Зеленского, мы голосовали за мир и за экономическое развитие страны. Но сейчас началось опять то же самое. Опять едем покупать нефть в Китае, с Америки везем ржавые тепловозы, которые стоят в гаражах. Дорогие друзья, когда вы меня спрашиваете, как сделать нормальные тарифы, я вас обрадую: они уже сделаны. Когда вы меня спрашиваете, как сохранить транзит, это тоже сделано. Мы провели переговоры и нам ничего не надо. Та власть, которая победит должна взять наши наработки, потому что хотят они или не хотят, мы выиграем тоже, и начать воплощать это в жизнь.

Страна, которая должна стать локомотивом европейским лишается сегодня газотранспортной системы, потому что собирается ставить новым премьером новая власть Коболева. Знаете, кто такой Коболев? Тот, кому вы обязаны своими платежками.

Тарифы снизить нужно только желание, 25% скидки лежит у них в кармане, мы привезли из Москвы. Мир, экономическое развитие – это то, что должно спасать нашу страну. Нам некуда уже больше падать. Я хочу, чтобы все понимали: если мы не сбалансируем креативную идею нормальной работающей командой, то будет как в сказке. Знаете, пела-пела, а потом надо что-то кушать.

Разумков сказал: "Давайте с "Голосом" делайте коалицию". "Голос" сказал три вещи: легализация гей-браков, Вакарчук – премьер-министр и 20% наценки русскоязычным, если они разговаривают в ресторанах. Что это такое? Президент обещал разобраться с "мовним законом". 50 дней он президент, слово хоть сказал? Нет, только наша партия подала в Конституционный суд документ за то, чтобы снять разделяющий нас закон.

Я позавчера смотрю выступление президента Польши. Возле Белого дома с Трампом он стоит и говорит: "Я хочу построить дружеские отношения с Россией". И Трамп говорит: "Я хочу". А мы останемся одни. Потому, что мы потеряли 11 млрд на торговли с Россией, а их заменили Европа и Америка. Они же не прекратили торговлю с Россией. Мы предлагаем строить нормальную страну – Швейцарию восточной Европы, внеблоковую, дружущую сов семи соседямии проповедующую один закон для наших граждан: покупать дешевле, продавать дороже.

Що може бути зроблене після виборів для того, щоб повернути до України хоча б частину наших заробітчан? Які конкретні кроки уряду та загалом влади потрібні?

Когда нам сказали, что мы идем в Европу, надо прекрасно понимать, что когда люди видят нормальную жизнь, достойную жизнь, достойные пенсии и зарплаты, их удержать в стране будет очень сложно. Вы понимаете, как можно обвинять молодежь, которая сегодня уезжает из страны, потому что поднятся человеку в этой системе невозможно. Я простые законы подал совершенно: до 26 лет снять налог на прибыль сов сей молодежи. Мне говорят, что это популизм. Мы свами умные люди во всей стране, но когда идем к избирательным участкам, то голосуем за какую-то абстрактную страну. Давайте проголосуем за сильную Украину, за процветающую, а для этого нужен мир и экономическое развитие. По этому, помогать Зеленскому в мире мы открыты и готовы. Помогать ему в экономике – пожалуйста. Но помогать партии Зеленского вести у нас войну, мы не будем. Помогать партии «Голос» устанавливать гей-браки и продавать нашу землю, мы не будем. Так давайте о себе все подумаем, как о части нашей страны. Когда я завтра пойду отдавать голос за войну, я должен понимать, что мои дети не будут жить в Украине. Когда я завтра вместо промышленности и вместе нормальных торговых отношений, за гей-браки, чтобы гордиться этим, то это плохая гордость. Мы должны идти в ту Европу, которая принесет в наш дом процветание. Я бы на месте Зеленского сейчас в парламенте, независимо кто туда пройдет, из этих сил, которые прошли, прекратил бы эту риторику натравливания одних на других, создал бы коалицию национального спасения, коалицию мира.

У Нацбанку вже заявили, що після виборів очікують нову програму співпраці з МВФ та готуються отримати до кінця року 2 мільярди доларів від Фонду. Як ви оцінюєте такі сподівання влади на співпрацю з МВФ? Та чи підтримає нова Верховна Рада виконання тих умов, що традиційно вимагає Фонд за транші?

Нам казалось, что с Порошенко мы избавляемся от МВФ. Сейчас я от новых слышу то же самое. МВФ – это финансовый доктор. Когда где-то плохо, берут экспертов с МВФ, они дают свои советы, как лечить эту болезнь. И после этого начинается взимодействие. Ну хорошо, они нас лечат 25 лет. Дорогие друзья, если у вас у кого-то не дай бог насморк, и доктор, который к вам приходит, 25 лет лечит. Что вы сделаете с этим доктором? Продолжите на 26 или отправите его куда-то? Конечно вы не будете больше им пользоваться. Но это не все. Этот доктор не простой. Этот доктор поставил нас на первое место по коррупции в режиме Порошенко и давал ему кредиты, а теперь они говорят: "Вы нам должны". 10 тыс. Долларов украинец должен МВФ. Я думаю, что моя позиция проукраинская и умная, и она звучит следующим образом: вы 5 лет говорили, что мы самый главный оплот, на котором держится вся Европа. Дороги европейцы и американцы, мы страдали эти годы, а вы наращивали торговлю с Россией. По этому, пожалуйста, спишите нам долги или получите их с тех коррупционеров, которых вывезли их на запад, но не накладывайте на нас это бремя. У меня есть третье предложение, давайте отстрочим долги на 50 лет, пока мы встанем на ноги, давайте дадим нормальный кредит Украине, который вы дали Польше (80 млрд), а нам 1 млрд из-за которого мы вырубаем лем и убиваем пенсионеров. Давайте мы все построим как вы говорите, но только по-человечески, не издеваясь над страной. Давайте не диктовать как именно мы поднимем Украину, мы сами это знаем. По этому, МВФ должен либо принять наши условия, либо мы должны с ним попрощаться.

Якою має бути нова політика з управління державним боргом? Він об’єктивно існує і тільки в цьому році на обслуговування боргу має бути витрачена третина державного бюджету. Як це можна змінити?

Сегодня я не согласен с вашими цифрами, мы уже приближаемся к половине. Мы всей страной теперь должны работать на обслуживание госсударственного долга. Когда уберут Гройсмана, мы узнаем, что оказывается, мы еще в большем долгу, чем мы думали. Нам за эти годы, когда они рассказывали "мы процветаем, мы цветем", они ничего не делали. Они под нас с вами брали деньги. Воровали эти деньги и ничего не строили. Они украли у нас возможность подняться с колен, а сегодня говорят, что мы должны. Мы никому ничего не должны. Мы страна, которая пострадала больше всех. В ХХ-ХХI веке уже не было такой войны после 1941 года. Мы защищали и защищаем демократию. Знаете, для того, чтобы жить и выжить, надо этого хотеть, надо прекратить с закрытыми глазами ходить голосовать. Надо понимать, что если ты выберешь партию войны, ты получишь войну. А мы выбираем партию войны и ждем, когда придет мир. Если ты выбираешь партию, которая поет, танцует и не знает, как провести экономические реформы и купить дешевый газ, ты выбираешь холодную зиму для себя и для своей семьи. Мы выбираем жизнь, свою судьбу и судьбу своих детей и мир в своем доме. По этому, я за мир.