Агитационные листовки представителя "Батькивщины" заполонили улицы Любашевского района Одесской области [ Редактировать ]
Фальсификации на избирательных участках в Одесской области продолжаются. Команде "Оппозиционной платформы - За жизнь" стало известно, что в селе Козачий Яр Любашевского района Одесской области на избирательном участке № 138 активно распространяются агитационные материалы - везде развешаны агитационные флаеры Ольги Полюганич, кандидата-мажоритарщика от политической партии "Батькивщина".
Представители "Оппозиционной платформы - За жизнь" отметили, что наблюдают за тем, как развивается ход событий, и держат ситуацию под контролем.
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