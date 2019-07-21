Фальсификации на избирательных участках в Одесской области продолжаются. Команде "Оппозиционной платформы - За жизнь" стало известно, что в селе Козачий Яр Любашевского района Одесской области на избирательном участке № 138 активно распространяются агитационные материалы - везде развешаны агитационные флаеры Ольги Полюганич, кандидата-мажоритарщика от политической партии "Батькивщина".

Представители "Оппозиционной платформы - За жизнь" отметили, что наблюдают за тем, как развивается ход событий, и держат ситуацию под контролем.