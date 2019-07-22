5-відсотковий бар'єр на виборах долають 5 партій [ Редактировать ]
Згідно з результатами національного екзитполу, п'ятивідсотковий бар'єр на дострокових парламентських виборах долають 5 партій:
- Політсилу "Слуга народу" підтримали 44 відсотки виборців;
- Партію "Опозиційна платформа - За життя" - понад 12 із половиною;
- За "Європейську солідарність" свої голоси віддали трохи менше, ніж 9 відсотків українців;
- 8,3 - отримала "Батьківщина";
- І замикає п'ятірку партія "Голос" - майже із 6,5 відсотками підтримки виборців.
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