Шоу з конем улаштували на паризькому залізничному вокзалі. Артисти місцевого театру проїхалися верхи платформою, прогулялися вокзальною кав'ярнею та показали кілька трюків. Кажуть: у такий спосіб хотіли розповісти історію кохання двох кентаврів, які шукають одне одного.

Місце для перфомансу обрали не випадково, адже саме на вокзалі відбуваються щасливі зустрічі та болісні прощання.

"Кентаври не існують - це утопія. Але нашому світу таке потрібно, треба вірити в неможливе, у дитячі мрії. Наша мрія - стати кентаврами. Це шоу також про симбіоз із природою, про пошук цього возз'єднання, адже нам важливо навчитися бути єдиним цілим із природою", - наголосив Маноло, артист.