У Нью-Йорку влаштували перегони немовлят [ Редактировать ]
Спортсмени в підгузках. У Нью-Йорку влаштували перегони немовлят. До участі допустили змагальників у віці від шести місяців, які ще не вміють ходити. Кваліфікацію пройшов 31 учасник.
Під заклики та заохочення матусь вони долали чотириметрову дистанцію. Переміг 14-місячний Лукас зі Стайтен-Айленду. Після оголошення старту він був єдиним, хто взагалі рушив із місця.
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