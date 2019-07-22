Спортсмени в підгузках. У Нью-Йорку влаштували перегони немовлят. До участі допустили змагальників у віці від шести місяців, які ще не вміють ходити. Кваліфікацію пройшов 31 учасник.

Під заклики та заохочення матусь вони долали чотириметрову дистанцію. Переміг 14-місячний Лукас зі Стайтен-Айленду. Після оголошення старту він був єдиним, хто взагалі рушив із місця.