Моногамные отношения далеко не всем могут быть по душе. Многим приходилось встречать людей, которые предавали и "разбивали" сердца. Однако, астрологи утверждают, что далеко не все знаки зодиака склонны к изменам. Есть те, кто в силу зодиакальных особенностей не склонен к изменам.

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Весы

Весами управляет планета любви. Этот знак только на первый взгляд может показаться легкомысленным. Однако, все не так. На самом деле Весы - очень верные, они будут избегать легких отношений и искать настоящую любовь. Чтобы найти общий язык с Весами необходимо будет попотеть, но астрологи уверяют - Весам хватит терпения и мудрости, чтобы все уладить.

Стрелец

Больше всего в жизни Стрельцы ценят любовь и заботу. Карьера не так важна для них, как семья. Стрельцы не склонны к изменам, так как боятся потерять доверие своей второй половинки. Однако, если же Стрелец заметит, что партнер не видит в нем родственную душу и относится к его чувствам как к должному: измены не избежать. Астрологи утверждают, что все в руках партнера.

Козерог

Козероги уважают порядок и консервативность. Они никогда не решатся на измену, если сам партнер не подтолкнет их к этому. Козероги ценят уют в доме, который всеми силами пытаются поддержать. Козероги не видят смысла искать на стороне то, что есть у него дома в тепле и уюте.

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