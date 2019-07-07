Nokia готовит таинственный смартфон с 48 МП камерой: фото [ Редактировать ]
После перехода под крыло HMD Global бренд Nokia активно развивается и выпускает бюджетные смартфоны. На днях в интернете появились фотографии таинственного смартфона Nokia с самой необычной фотокамерой.
На снимках замечен круговой модуль камеры с названием Zeiss, который содержит три 48 МП объектива и вспышку.
Фронтальные фотографии устройства показывают, что это действительно Nokia, а снимок приложения камеры говорит, что у пользователей будет выбор между обычной широкоугольной и ультра-широкоугольной камерой.
Третий объектив на задней панели, вероятно, предназначен для датчика глубины, который должен помочь с такими вещами, как эффект боке или AR (дополненная реальность).
Другие детали показывают некоторые более интересные особенности внутреннего устройства смартфона.
Внутри интегрирован процессор Qualcomm Snapdragon 660, который питает аккумулятор емкостью 3500 мАч – подобный симбиоз поможет мобильному аппарату работать продолжительное время из-за энергоэффективного чипа среднего уровня.
Разрешение экрана составит 1080 x 2340 пикселей (FHD+). Также разрешение намекает на то, что аппарат обладает 6,3-дюймовым экраном, такого же размера, как у Galaxy S10 и Galaxy S10+. Предустановленная ОС - Android 9.0 Pie.
Дата выхода анонса пока не объявлена.
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