Не минулося без ексцесів і у прифронтовому Щасті. Технології махінацій там традиційні - спроби винести бюлетень і проголосувати без паспорта. Були й численні анонімні повідомлення про замінування.

"Просто много десятков нарушений, которые мы сейчас подаем в суд, мы подаем в суд, чтобы суд принял решение по поводу результатов этих выборов в 105 избирательном округе. Ко мне сотни людей обращались и просто криком души плакали, просили, чтоб мы им помогли, они поверили нам, "Оппозиционной платформе", поверили мне, для того, чтоб мы принесли в этот город мир, для того, чтоб мы восстановили мирную жизнь в этом городе", - говорить Сергій Медведчук, кандидат від політичної партії "Опозиційна платформа - За життя".

За деякі порушення під час виборчого процесу передбачена кримінальна відповідальність. Так, за фотографування бюлетенів загрожує штраф або ж позбавлення волі до трьох років. Звісно, законом заборонений підкуп виборців. За ґрати може потрапити не лише той, хто щось пропонує, а й той, хто погоджується на хабар. До семи років ув'язнення світить за підробку документів.

Не можна також передавати бюлетень іншим особам. Заборонено маніпулювати виборчими скриньками, перешкоджати діяльності кандидата та його представників. Звісно, якщо не йдеться про незаконну агітацію. Фальшування виборчих протоколів - також кримінальна справа, за неї можуть посадити на три роки.