У Щасті на окрузі №105 кандидат від "Опозиційної платформи - За життя" заявив про чисельні порушення виборчого законодавства [ Редактировать ]
Не минулося без ексцесів і у прифронтовому Щасті. Технології махінацій там традиційні - спроби винести бюлетень і проголосувати без паспорта. Були й численні анонімні повідомлення про замінування.
"Просто много десятков нарушений, которые мы сейчас подаем в суд, мы подаем в суд, чтобы суд принял решение по поводу результатов этих выборов в 105 избирательном округе. Ко мне сотни людей обращались и просто криком души плакали, просили, чтоб мы им помогли, они поверили нам, "Оппозиционной платформе", поверили мне, для того, чтоб мы принесли в этот город мир, для того, чтоб мы восстановили мирную жизнь в этом городе", - говорить Сергій Медведчук, кандидат від політичної партії "Опозиційна платформа - За життя".
За деякі порушення під час виборчого процесу передбачена кримінальна відповідальність. Так, за фотографування бюлетенів загрожує штраф або ж позбавлення волі до трьох років. Звісно, законом заборонений підкуп виборців. За ґрати може потрапити не лише той, хто щось пропонує, а й той, хто погоджується на хабар. До семи років ув'язнення світить за підробку документів.
Не можна також передавати бюлетень іншим особам. Заборонено маніпулювати виборчими скриньками, перешкоджати діяльності кандидата та його представників. Звісно, якщо не йдеться про незаконну агітацію. Фальшування виборчих протоколів - також кримінальна справа, за неї можуть посадити на три роки.
по теме
"Опозиційна платформа - За життя" добиватиметься покарання за всі фальсифікації на виборчих округах
За всі фальсифікації на виборчих округах винуватцям доведеться відповісти згідно із законом. На цьому наголосили в штабі партії "Опозиційна платформа - За життя". Представник політсили в Центральній виборчій комісії розповів: триває запекла боротьба за чесний підрахунок у більшості округів Донецької та Луганській областей
На 59 округе явная попытка фальсифицировать результат голосования
На 59 избирательном округе (г. Марьинка) готовится срыв установления результатов голосования
Наталія Королевська заявила про блокування підрахунку голосів на 46-му окрузі Донецької області
На 46-му окрузі Донецької області члени ДВК блокують процес підрахунку голосів. Про це заявила представниця "Опозиційної платформи-за життя" Наталія Королевська
Кандидати від "Опозиційної платформи - За життя" зафіксували порушення у Щасті
У прифронтовому Щасті зафіксували порушення в ході голосування. Технології махінацій там були традиційні - спроби винести бюлетень та проголосувати без паспорта
У штабі "Опозиційної платформи - За життя" закликали покарати винних у фальсифікація на виборчих округах
За всі фальсифікації на виборчих округах винним доведеться відповісти згідно із законом. На цьому наголосили в штабі партії "Опозиційна платформа - За життя"
Виктор Медведчук: мир в стране, кардинальные изменения экономического курса - за эти идеи мы будем бороться
На брифинге, посвященном результатам голосования на выборах в ВР, председатель Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук назвал стратегические задачи партии в Верховной Раде нового созыва